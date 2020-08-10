Протестующих в Минске разгоняют светошумовыми гранатами

В центре Минска, где после президентских голосований проходят акции протеста, силовики разгоняют митингующих светошумовыми гранатами, резиновыми пулями, слезоточивым газом и водометами. Есть пострадавшие, сообщает РИА «Новости».

Милиция также оттеснила митингующих с площади у стелы в Минске. Перед силовиками шли две машины водометов, которые разгоняли протестующих. Водитель пассажирского автобуса перегородил дорогу одному из грузовиков силовиков, чем вызвал одобрение у толпы.

Подсчеты голосов продолжаются. В ЦИК заявляют, что Лукашенко побеждает во всех отчитавшихся районах.

В Ленинском районе Минска в выборах приняли участие более 64% избирателей, Лукашенко поддержали почти 67%, его конкурента Светлану Тихановскую — почти 15%.

В четырех районах Брестской области Лукашенко там набрал почти 80%, Тихановская — 3,8%. В Гомельской области за Лукашенко проголосовали 90%, а за Тихановскую — 3,2%. Также еще в нескольких районах у действующего президента более 90% голосов, а у его оппонента — около 4%.