Против «мусора по цене золота» выступили в райцентре Алтайского края

Митинг против "мусора по цене золота" в Топчихе.

Около 300 человек в Топчихе выступили против мусорной реформы и неудовлетворительной работы регоператора.

Жители потребовали решения местных вопросов, связанных с реализацией реформы, а именно — перерасчет за необоснованные начисления в случаях, когда услуга не оказывалась и возведение ограждения вокруг свалки на территории Топчихинского сельсовета.

Митингующие затронули тему экологии и необходимости принятия мер на федеральном уровне. Это касается стеклотары, которая должна использоваться как вторсырьё в производстве и пластика. Для предприятий, производящих и использующих биоразлагаемую упаковку предложено предусмотреть поощрительные меры, сообщила о мероприятии Вероника Лапина, коммунистка, депутат АКЗС.

Согласованная с местной администрацией акция состоялась буквально в местном гайд-парке — чистом поле, говорится в телеграм-канале «Красный Алтай».

«Протестанты» расположились на скамейках с красноречивыми плакатами «Почему мусор по цене золота?», «Нет мусорному грабежу» и т.д.

«Вот такие новости про бурление „глубинного народа“ в чистом поле. А вы говорите про 20 тыс. в Москве на проспекте Сахарова. Тут по столичным меркам в поле 10 проспектов Сахарова собралось», — говорится в сообщении.

Ранее в в райсовет обратилась инициативная группа граждан по проблеме реализации «мусорной реформы» на территории Топчихинского района. В своем обращении инициативная группа попросила депутатов Топчихинского райсовета встать на защиту интересов своих избирателей и поддержать ряд требований граждан.

Инициативная группа возникла в соцсетях в ходе обсуждения нового тарифа на вывоз мусора. Если раньше он был 34 рубля, то теперь подскочил до 68,7 рублей с человека в месяц. Для средней семьи из четырех человек выходит почти 275 рублей. То, что тариф завышен в два раза подтвердили в Управлении Алтайского края по регулированию цен и тарифов.