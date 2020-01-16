«Мы запросили, пока шла дискуссия, итоги голосования за все предыдущие годы, начиная с 1996 года, голосования по кандидатуре Черномырдина Виктора Степановича. На протяжении всего этого времени у нас при голосовании были как те, кто за, так и те, кто против, так и те, кто воздержался. Сегодняшнее голосование отличается от предыдущих тем, что есть, кто воздержался, но нет тех, кто против», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
За голосовали 383 депутата, против — никого, воздержался 41 (в основном КПРФ). В ответ Мишустин поблагодарил депутатов за поддержку и пообещал в апреле представить отчет о курсе, взятом новым правительством.
По словам спикера нижней палаты, кандидатура Мишустина объединила всех парламентариев.
«И даже те, кто раньше был против, сегодня дают шанс будущему председателю правительства в реализации этих вопросов», — добавил он.
Профессионалы и эффективные министры должны остаться в новом правительстве, считает спикер.
Сам Мишустин подтвердил, что в новом правительстве планируются изменения, но не назвал конкретных фамилий, отмечает «Эхо Москвы».