Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 января -6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Против — никого. Госдума дала добро на назначение Мишустина премьер-министром

Депутаты Госдумы проголосовали за назначение Михаила Мишустина председателем российского правительства. Против не высказался никто, пишет ТАСС. Такого не было с 1996 года.

Госдума.
Госдума.
altapress.ru

«Мы запросили, пока шла дискуссия, итоги голосования за все предыдущие годы, начиная с 1996 года, голосования по кандидатуре Черномырдина Виктора Степановича. На протяжении всего этого времени у нас при голосовании были как те, кто за, так и те, кто против, так и те, кто воздержался. Сегодняшнее голосование отличается от предыдущих тем, что есть, кто воздержался, но нет тех, кто против», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

За голосовали 383 депутата, против — никого, воздержался 41 (в основном КПРФ). В ответ Мишустин поблагодарил депутатов за поддержку и пообещал в апреле представить отчет о курсе, взятом новым правительством.

По словам спикера нижней палаты, кандидатура Мишустина объединила всех парламентариев.

«И даже те, кто раньше был против, сегодня дают шанс будущему председателю правительства в реализации этих вопросов», — добавил он.

Профессионалы и эффективные министры должны остаться в новом правительстве, считает спикер.

Сам Мишустин подтвердил, что в новом правительстве планируются изменения, но не назвал конкретных фамилий, отмечает «Эхо Москвы».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость