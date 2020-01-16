«Мы запросили, пока шла дискуссия, итоги голосования за все предыдущие годы, начиная с 1996 года, голосования по кандидатуре Черномырдина Виктора Степановича. На протяжении всего этого времени у нас при голосовании были как те, кто за, так и те, кто против, так и те, кто воздержался. Сегодняшнее голосование отличается от предыдущих тем, что есть, кто воздержался, но нет тех, кто против», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.