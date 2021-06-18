Прожиточный минимум, поправки в лесные отношения и льготы политрепрессированным. Какие законопроекты в АКЗС рассмотрели перед каникулами

В АКЗС 18 июня состоялась предпоследняя в нынешнем созыве сессия. Как она проходила и какие законопроекты приняли парламентарии — в фоторепортаже altapress.ru.

Повестка была насыщенной. Обсуждение и принятие документов, выступления депутатов заняло более четырех часов. Всего депутаты рассмотрели 32 вопроса.

Перед началом заседания председатель АКЗС Александр Романенко поздравил с днем медицинского работника и наградил почетными грамотами и благодарностями врачей, медсестер и фельдшеров барнаульских и бийских медицинских учреждений.

Сессия АКЗС. 18 июня 2021 года. Анна Зайкова

Гарантия на индексацию социальных пособий и других выплат

Введены аналогичные конституционным изменения в законы Алтайского края: о ежемесячном пособии на ребенка; о мерах социальной поддержки жертв политических репрессий, отдельных категорий ветеранов, отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, о компенсационных выплатах на школьное питание нуждающимся в социальной поддержке, а также о дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей.

Запрещено курить вейпы в общественных местах

Запрещено курить никотиносодержащие смеси и кальяны. За это теперь административное нарушение придется заплатить от 500 до 1,5 тыс. рублей. Законопроект рассмотрели во втором окончательном чтении.

«Мера больше воспитательная, тут не стоит задачи собирать большие денежные средства. Поэтому пока этой меры достаточно. Как и в случае с курением табака», — пояснил председатель правового комитат АКЗС Денис Голобородько.

Сессия АКЗС. 18 июня 2021 года. Анна Зайкова

Прожиточный минимум считать по-новому

Во втором чтении приняли изменения в установлении прожиточного минимума. В стране и теперь в Алтайском крае изменили методику расчета прожиточного минимума. Сейчас будут использовать понятие «медианного среднедушевого дохода». Благодаря привязке к этому показателю прожиточный минимум будет расти теми же темпами, что и доходы населения страны.

Эта методика пришла на смену расчета прожиточного минимума, исходя из потребительской корзины.

Сессия АКЗС. 18 июня 2021 года. Анна Зайкова

Изменения в регулировании отдельных лесных отношений

Корректированы основания для отказа и постановки на учет в качестве нуждающихся в древесины. Упрощается процедура постановки на учет — теперь органы местного самоуправления будут не в праве отказывать гражданам в постановке на учет в случае не поступления в порядке межведомственного взаимодействия документов от органов государственной власти.

Граждане снимаются с учета испытывающих потребности собственных нужд, если лишаются правом собственности на земельный участок.

Сессия АКЗС. 18 июня 2021 года. Анна Зайкова

Одним из главных изменений стало наделение краевых автономных учреждений, подведомственных Министерству природных ресурсов и экологии Алтайского края, правом продажи древесины гражданам для собственных нужд.

Денежные средства, полученные ими таким образом, будут направляться на финансирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов.

«Краевые автономные учреждения осуществляют контроль более чем за 2 млн гектар леса. Для исполнения госпрограммы необходимо порядка 300 млн рублей. Получаем мы на эти цели 124 млн рублей федерального финансирования. Мы не раз обращались за тем, чтобы финансирование было увеличено, но кардинально изменить ситуацию не удалось. Сегодня мы предоставляем возможность реализации древесины для КАУ, чтобы задействовать внебюджетные источники для защиты лесов», — рассказал Сергей Серов.

Сессия АКЗС. 18 июня 2021 года. Анна Зайкова

Льготы для жертв политических репрессий

Введены льготы по доставке твердого топлива реабилитированным и признанным пострадавшим от политических репрессий, воспользоваться ими можно уже в этом году. Этот проект на сессии представила Татьяна Ильюченко, председатель комитета АКЗС по социальной политике.

«Это единственная категория, которая у нас не пользуется такой услугой. Ветераны труда и инвалиды имеют право на бесплатную доставку топлива, и сегодня такое право мы даём репрессированным». Всего в Алтайском крае проживают 11 тыс. граждан этой категории, из них 4 тыс. живут в домах без центрального отопления", — пояснила она.

Сессия АКЗС. 18 июня 2021 года. Анна Зайкова

Земли в аренду без торгов казакам

Общественная палата предложила депутатам принять закон, который бы дал возможность казакам получать в аренду земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, без проведения торгов. Это делают для «сохранения и развития их традиционного образа жизни и дополнительного вовлечения земель в сельскохозяйственный оборот и максимально возможного снижения издержек».

Речь идет о земле, которая находится в муниципальной или государственной собственности в двух районах: Чарышском и Змеиногорском.

Законопроект принят в первом чтении.

«Принято решение, что мы принимаем проект в первом чтении. Комитет вместе с Общественной палатой его доработают. В окончательной редакции мы планируем рассмотреть его на одной из ближайших сессий. Скорее всего ко второму чтению у нас добавится еще два муниципалитета», — рассказал председатель аграрного комитета краевого парламента.

Сессия АКЗС. 18 июня 2021 года. Анна Зайкова

Поправки в закон о патентах

Депутаты уточнили порядок исчисления налогового патента для розничной торговли. Сейчас он рассчитывается, исходя из общей площади объекта. Внесённые поправки предполагают, что стоимость патента будут рассчитывать по площади только торгового зала.

Сессия АКЗС. 18 июня 2021 года. Анна Зайкова

Что еще обсудили?

1. Исполнение краевого бюджета за 2020 год

По данным министра финансов Алтайского края Даниила Ситникова, доходы регионы составили 134 млрд рублей (это 125% к 2019 году), а расходы — 128,9 млрд рублей (120% к 2019 году). Федеральный долг — 1 млрд 957 млн рублей.

2. Поправки в закон о патентах

Депутаты уточнили порядок исчисления налогового патента для розничной торговли. Сейчас он рассчитывается, исходя из общей площади объекта. Внесённые поправки предполагают, что стоимость патента будут рассчитывать по площади только торгового зала.

3. Выборы в АКЗС

Выборы нового восьмого созыва в АКЗС пройдут 19 сентября 2021 года. При голосовании будут использовать схему одномандатных избирательных округов. Всего выберут 68 депутатов.