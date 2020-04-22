150 псевдонимов и одна вредная привычка: удивительные и необычные факты о Ленине

22 апреля исполняется 150 лет со дня рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина. В день его рождения вспоминаем интересные факты из биографии революционера.

Владимир Ленин был дворянином

Илья Николаевич, отец Ленина, в 1877 году получил чин действительного статского советника — гражданский чин четвертого класса, который соответствовал военному званию генерал-майор. Чин давал право на потомственное дворянство. Именно поэтому Владимир Ильич был дворянином.

Был практически круглым отличником

Почему практически? Потому что в аттестате вождя все-таки была одна четверка. По логике. Но это не стало препятствием в получении золотой медали.

Ленина отчислили на первом курсе

После школы Владимир Ильич решил поступать в Казанский университет на юридический факультет. Но уже через несколько месяцев его исключили за участие в нелегальной студенческой организации. Ленин поставили строгий запрет на обучение на дневном отделении, поэтому он закончил университет экстерном.

В Барнауле разъехались блоки постамента памятника Ленину на площади Советов. altapress.ru

Брат Ленина был казнен

В 1887 году Александра Ульянова казнили за участие в заговоре на покушение Александра III. Никто из членов семьи даже не догадывался о революционном настрое Александра.

Из-за этих событий Владимир Ильич попал в полицейский список неблагонадежных людей, за которыми ведут надзор.

У Ленина была вредная привычка

Совсем юного Володю мама часто заставала за курением. Она много раз пыталась отучить сына от вредной привычки, но безуспешно. Тогда Мария Александровна заявила, что покупка сигарет — это лишняя трата денег, которых в семье и так мало. После этого Ленин завязал с курением навсегда.

У Ульянова было около 150 псевдонимов

Самый прижившийся псевдоним «Ленин» впервые употреблен в 1901 году. Известно, что всего их было 148. Но настоящее происхождение последнего так и не известно. Его жена, Надежда Крупская, предполагает, что псевдоним был выбран случайно.

Владимир Ленин и Надежда Крупская. Горки , 1922 год. fishki.net

Ленин чуть не стал Нобелевским лауреатом

Владимир Ильич мог бы стать лауреатом Нобелевской премии мира. С предложением вручить ее выступила Норвегия в 1917 году. Но его отклонили, так как прием заявок был закрыт.

Нобелевский комитет утверждал, что они не против вручения премии при одном условии. Если в России установится мир. Но Гражданская война не позволила стать Ленину Нобелевским лауреатом.

Владимир Ленин получил лишь одну награду в своей жизни

Эта награда — Орден Труда Хорезмской Народной Социалистической Республики. Его вручили Ленину в 1922 году.

При этом знаменитый Орден Ленина вручили несколько сотен тысяч раз за все время его существования.

Барнаульские коммунисты почтили память Владимира Ленина у памятников вождю мирового пролетариата. пресс-служба Барнаульского горкома КПРФ

Ленин не писал автобиографию

Владимир Ильич не оставил после себя свою автобиографию. Даже не написал пару страниц своей жизни. В архивах после его смерти нашли лишь листок, в котором были написаны пара строк о своем жизнеописании.

В честь Ленина придумали много имен

Именами в честь вождя называли своих детей в советское время. Например, Вилен, Владлен, Арвиль или Арлен (в значении армия Владимира Ленина) и Варлен (в значении Великая армия Ленина).

Портреты Владимира Ленина создавались с образа другого человека

В 1930-х годах скульптуры и портреты Владимира Ильича создавались с образа юриста Иосифа Славкина. Внешне они были очень похожи. Но жена Ленина однажды заметила, что юрист не так уж и похож на ее мужа. После этого Иосифа вызвали в ЦК и взяли подписку о том, что он прекратит позировать в образе вождя.

В Барнауле коммунисты возложили цветы к памятнику Ленина Олег Богданов

Имя Ленина носят тысячи улиц

5 тысяч улиц в разных городах носят имя Ленина. Любопытно, что чаще всего соседняя улица названа в честь жены Владимира Ильича — Крупской.