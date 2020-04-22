150 псевдонимов и одна вредная привычка: удивительные и необычные факты о Ленине

Владимир Ленин был дворянином
Илья Николаевич, отец Ленина, в 1877 году получил чин действительного статского советника — гражданский чин четвертого класса, который соответствовал военному званию генерал-майор. Чин давал право на потомственное дворянство. Именно поэтому Владимир Ильич был дворянином.
Был практически круглым отличником
Почему практически? Потому что в аттестате вождя все-таки была одна четверка. По логике. Но это не стало препятствием в получении золотой медали.
Ленина отчислили на первом курсе
После школы Владимир Ильич решил поступать в Казанский университет на юридический факультет. Но уже через несколько месяцев его исключили за участие в нелегальной студенческой организации. Ленин поставили строгий запрет на обучение на дневном отделении, поэтому он закончил университет экстерном.
Брат Ленина был казнен
В 1887 году Александра Ульянова казнили за участие в заговоре на покушение Александра III. Никто из членов семьи даже не догадывался о революционном настрое Александра.
Из-за этих событий Владимир Ильич попал в полицейский список неблагонадежных людей, за которыми ведут надзор.
У Ленина была вредная привычка
Совсем юного Володю мама часто заставала за курением. Она много раз пыталась отучить сына от вредной привычки, но безуспешно. Тогда Мария Александровна заявила, что покупка сигарет — это лишняя трата денег, которых в семье и так мало. После этого Ленин завязал с курением навсегда.
У Ульянова было около 150 псевдонимов
Самый прижившийся псевдоним «Ленин» впервые употреблен в 1901 году. Известно, что всего их было 148. Но настоящее происхождение последнего так и не известно. Его жена, Надежда Крупская, предполагает, что псевдоним был выбран случайно.
Ленин чуть не стал Нобелевским лауреатом
Владимир Ильич мог бы стать лауреатом Нобелевской премии мира. С предложением вручить ее выступила Норвегия в 1917 году. Но его отклонили, так как прием заявок был закрыт.
Нобелевский комитет утверждал, что они не против вручения премии при одном условии. Если в России установится мир. Но Гражданская война не позволила стать Ленину Нобелевским лауреатом.
Владимир Ленин получил лишь одну награду в своей жизни
Эта награда — Орден Труда Хорезмской Народной Социалистической Республики. Его вручили Ленину в 1922 году.
При этом знаменитый Орден Ленина вручили несколько сотен тысяч раз за все время его существования.
Ленин не писал автобиографию
Владимир Ильич не оставил после себя свою автобиографию. Даже не написал пару страниц своей жизни. В архивах после его смерти нашли лишь листок, в котором были написаны пара строк о своем жизнеописании.
В честь Ленина придумали много имен
Именами в честь вождя называли своих детей в советское время. Например, Вилен, Владлен, Арвиль или Арлен (в значении армия Владимира Ленина) и Варлен (в значении Великая армия Ленина).
Портреты Владимира Ленина создавались с образа другого человека
В 1930-х годах скульптуры и портреты Владимира Ильича создавались с образа юриста Иосифа Славкина. Внешне они были очень похожи. Но жена Ленина однажды заметила, что юрист не так уж и похож на ее мужа. После этого Иосифа вызвали в ЦК и взяли подписку о том, что он прекратит позировать в образе вождя.
Имя Ленина носят тысячи улиц
5 тысяч улиц в разных городах носят имя Ленина. Любопытно, что чаще всего соседняя улица названа в честь жены Владимира Ильича — Крупской.