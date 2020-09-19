Пушков посмеялся над планами Украины стать частью Европы

По словам Пушкова, киевская политическая верхушка «провинциализировалась» в результате майдана. Он убежден, что Европа не спешит впустить в себя Украину.
«Она с гиканьем и присвистом требует „пустить ее в Европу“. Только вот Европа все это видит — совсем не торопится», — заявил политик.
Кроме того, сенатор прокомментировал высказывание министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который посоветовал Александру Лукашенко «попить водички» и «успокоиться» после того, как белорусский лидер заявил, что страна «вынуждена» закрыть границу с Польшей и Литвой, а границу с Украиной — усилить.
По словам Пушкова, сегодня такие заявления из Киева можно еще считать «образцом сдержанности».