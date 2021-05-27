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Политика

Пусть говорят. Познер ответил на слова президента Польши о «ненормальной» России

Журналист Владимир Познер прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды, назвавшего Россию «ненормальным государством» и страной-агрессором.

Владимир Познер.
Владимир Познер.
pozneronline.ru

«В Польше, Литве и Латвии подобные высказывания часто звучат. Это говорит об уровне руководства этих стран. Не секрет, что нынешняя польская власть антирусская и антироссийская. Надеюсь, что у нашего руководства хватит выдержки, чтобы просто это проигнорировать», — сказал газете «Взгляд» Познер.

«Реагировать каждый раз на подобного рода высказывания, на мой взгляд, ниже собственного достоинства», — добавил он.

Отметим, что накануне президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в «агрессивных, имперских» действиях.

«Это действия, которые международное сообщество не может принимать. Россия ненормальная страна. Это не то государство, которое нормально себя ведет. Это страна-агрессор», — заявил Дуда.

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