Пусть говорят. Познер ответил на слова президента Польши о «ненормальной» России

«В Польше, Литве и Латвии подобные высказывания часто звучат. Это говорит об уровне руководства этих стран. Не секрет, что нынешняя польская власть антирусская и антироссийская. Надеюсь, что у нашего руководства хватит выдержки, чтобы просто это проигнорировать», — сказал газете «Взгляд» Познер.