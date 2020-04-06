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Политика

Путин будет работать дистанционно минимум неделю

Режим дистанционной работы президента РФ Владимира Путина продлится еще не менее недели, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«Я осмелюсь предположить, что еще неделю как минимум, а то и больше», — сказал пресс-секретарь.

Он отметил, что случай с заболеванием главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко показал, что лучше сократить физическое общение, что глава государства и сделал, пишет bfm.ru.

Владимир Путин на прошлой неделе проводил совещания с полпредами, министрами, членами Совбеза в режиме видеоконцеренции.

Во время одного из таких совещаний президент заявил, что такой вынужденный формат работы не доставляет неудобств москвичам, которые должны стоять в пробках, пока не проедет кортеж главы государства.

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