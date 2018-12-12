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Путин допустил изменения закона о митингах

В закон о шествиях и митингах могут быть внесены изменения, допустил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека (СПЧ).

Владимир Путин в стрелковом центре "Калашников".
Владимир Путин в стрелковом центре "Калашников".
kremlin.ru

«Почему нет? Надо только подумать, взвешенное решение принять. Но я обратил бы ваше внимание и на другие слова», — сказал Путин, пишет polit.ru. И напомнил, что правозащитница Людмила Алексеева умела находить компромисс с правоохранительными органами и властями, когда ее задерживали во время акций.

«Понимаете, значит, в условиях действующего закона можно эти компромиссы находить, если есть желание их искать. Тем не менее, посмотреть на возможность каких-то корректировок в законе вполне возможно, почему нет?» — добавил глава государства.

Председатель СПЧ Михаил Федотов заявил о необходимости реформирования законодательства о митингах в связи с арестом правозащитника Льва Пономарева, которому назначили 16 суток административного ареста за организацию несанкционированной акции 28 октября на Лубянской площади.

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