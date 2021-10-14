Путин: главреда «Новой» не признают «иноагентом», если он не станет нарушать закон, прикрываясь «Нобелем»

«Если он не нарушит российский закон и если он не даст повода для того, чтобы быть объявленным в качестве иностранного агента, значит, он не будет. А если он будет прикрываться Нобелевской премией, как щитом, чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит, он пойдет на это сознательно, чтобы привлечь к себе внимание или еще по каким-то другим соображениям», — пояснил Путин, отвечая на вопрос модератора.
Дмитрий Муратов 8 октября получил Нобелевскую премию мира, разделив награду с филиппинской журналисткой Марией Рессой.
Нобелевский комитет сообщил, что наградил журналистов «за усилия по сохранению свободы выражения мнений, являющейся обязательным условием для демократии и мира». Часть премии Муратов направит на благотворительные цели. Это лечение детей со спиральной мышечной атрофией (СМА) и поддержка журналистики, пишет polit.ru.
Комментируя вручение ему «Нобеля», Дмитрий Муратов сказал, что эта премия присуждена «погибшим коллегам, друзьям и журналистам» «Новой газеты». Он имел ввиду Юрия Щекочихина, Игоря Домникова, Анну Политковскую, Станислава Маркелова, Анастасию Бабурову и Наталью Эстемирову.
Сам журналист в интервью немецкому изданию Der Spiegel рассказал, что его поздравили пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, а также «еще несколько других влиятельных людей».
1 сентября руководители независимых российских СМИ (включая и Дмитрия Муратова) опубликовали открытое письмо властям. Они предложили внести 12 поправок в закон об иноагентах. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 3 сентября ответил журналистам, что это — «конструктивное обращение», которое будет рассмотрено администрацией президента.
Сейчас Министерство юстиции РФ может включить российского журналиста в реестр «иностранных агентов» из-за подарка от родственника за рубежом или участие в международном конкурсе, который он выиграл. Иноагентом журналиста также могут признать, если он поехал в пресс-тур, который оплатила иностранная организация, или на международную конференцию, где проживал за счет организаторов. Об этом на встрече с членами президентского Совета по правам человека рассказал официальный представитель Минюста по работе со СМИ Роман Цыганов.
Всего в реестре СМИ-иноагентов Минюста сейчас значатся 85 физических и юридических лиц.