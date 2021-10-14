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Политика

Путин: главреда «Новой» не признают «иноагентом», если он не станет нарушать закон, прикрываясь «Нобелем»

Главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову, который стал лауреатом Нобелевской премии мира 2021 года, не грозит признание «иностранным агентом», если он не будет нарушать закон, прикрываясь премией, как щитом, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», передает «Интерфакс».

Дмитрий Муратов в ИД "Алтапресс".
Дмитрий Муратов в ИД "Алтапресс".
Анна Зайкова

«Если он не нарушит российский закон и если он не даст повода для того, чтобы быть объявленным в качестве иностранного агента, значит, он не будет. А если он будет прикрываться Нобелевской премией, как щитом, чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит, он пойдет на это сознательно, чтобы привлечь к себе внимание или еще по каким-то другим соображениям», — пояснил Путин, отвечая на вопрос модератора.

Дмитрий Муратов 8 октября получил Нобелевскую премию мира, разделив награду с филиппинской журналисткой Марией Рессой.

Нобелевский комитет сообщил, что наградил журналистов «за усилия по сохранению свободы выражения мнений, являющейся обязательным условием для демократии и мира». Часть премии Муратов направит на благотворительные цели. Это лечение детей со спиральной мышечной атрофией (СМА) и поддержка журналистики, пишет polit.ru.

Комментируя вручение ему «Нобеля», Дмитрий Муратов сказал, что эта премия присуждена «погибшим коллегам, друзьям и журналистам» «Новой газеты». Он имел ввиду Юрия Щекочихина, Игоря Домникова, Анну Политковскую, Станислава Маркелова, Анастасию Бабурову и Наталью Эстемирову.

Сам журналист в интервью немецкому изданию Der Spiegel рассказал, что его поздравили пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, а также «еще несколько других влиятельных людей».

1 сентября руководители независимых российских СМИ (включая и Дмитрия Муратова) опубликовали открытое письмо властям. Они предложили внести 12 поправок в закон об иноагентах. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 3 сентября ответил журналистам, что это — «конструктивное обращение», которое будет рассмотрено администрацией президента.

Сейчас Министерство юстиции РФ может включить российского журналиста в реестр «иностранных агентов» из-за подарка от родственника за рубежом или участие в международном конкурсе, который он выиграл. Иноагентом журналиста также могут признать, если он поехал в пресс-тур, который оплатила иностранная организация, или на международную конференцию, где проживал за счет организаторов. Об этом на встрече с членами президентского Совета по правам человека рассказал официальный представитель Минюста по работе со СМИ Роман Цыганов.

Всего в реестре СМИ-иноагентов Минюста сейчас значатся 85 физических и юридических лиц.

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