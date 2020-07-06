Путин: границы стран Европы для россиян могут быть закрыты до конца лета

Границы стран Европы могут остаться закрытыми для россиян на период летних отпусков из-за ситуации с COVID-19, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с гендиректором «Аэрофлота» Виталием Савельевым.

«Они между собой пока разобраться не могут. И не ясно, когда они <страны Европы> будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков», — объяснил глава государства.

Путин назвал авиационные перевозки одной их самых пострадавших отраслей экономики, пишет ura.ru. Он уточнил, что сроки открытия границ для других стран все еще неизвестны.

Прогноз нельзя сделать даже на период летних отпусков, уточнил глава государства. Это касается и России, и других стран.

Ранее сообщалось, что жесткая позиция европейцев связана с текущей ситуацией с коронавирусом в России. В ЕС отметили, что для России нужно больше времени, так как страна вышла на пик пандемии позже, чем другие европейские государства. В «черный список» попали также США и Бразилия. <В списке стран, жители которых смогут въехать в ЕС, находятся в том числе Китай, Уганда, Куба и Вьетнам.>

В мае Росавиация заявила о падении пассажиропотока на 93%.