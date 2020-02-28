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29 февраля
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Политика

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

Президенты России и Турции — Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры по телефону. Они не исключают встречи в ближайшее время, сообщил ТАСС.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
kremlin.ru

Стороны обменялись мнениями по поводу ситуации в Сирии и выразили серьезную озабоченность эскалацией напряженности в Идлибе, которая повлекла многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих, сообщила пресс-служба Кремля.

Президенты обозначили важность повышения эффективности координации по каналам министерств обороны России и Турции.

Лидеры подчеркнули необходимость принять дополнительные меры для нормализации обстановки на северо-западе Сирии. И условились провести в ближайшее время необходимые межведомственные консультации для организации встречи на высшем уровне.

Кремль констатировал, что Путин и Эрдоган обсудили «ход реализации российско-турецких договоренностей 2018 и 2019 годов», отметили «приоритетный характер задач по борьбе с международными террористическими группировками».

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