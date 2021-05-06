Путин и Эрдоган обсудили возобновление турсвязей и поставки российской вакцины

Президенты России и Турции поговорили по телефону. Одной из ключевых тем стала борьба с коронавирусом и эпидемиологическая ситуация в Турции.

Владимир Путин заявил о готовности России «к наращиванию практического сотрудничества».

Так, уже в мае могут начаться поставки в Турцию российской вакцины «Спутник V».

Также «прорабатываются возможности налаживания ее совместного производства на турецких предприятиях», сообщает сайт Кремля.

Президенты сошлись во мнении, что противоэпидемические меры позволят добиться улучшения обстановки и возобновить связи в туристической сфере, пишет bfm.ru.

Между тем Россия и Турция обсуждают вопрос возобновления авиасообщения. Регулярные и чартерные рейсы могут восстановить уже этим летом, пишет «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля.