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Политика

Путин и Эрдоган обсудили возобновление турсвязей и поставки российской вакцины

Президенты России и Турции поговорили по телефону. Одной из ключевых тем стала борьба с коронавирусом и эпидемиологическая ситуация в Турции.

Владимир Путин с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Владимир Путин с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
kremlin.ru

Владимир Путин заявил о готовности России «к наращиванию практического сотрудничества».

Так, уже в мае могут начаться поставки в Турцию российской вакцины «Спутник V».

Также «прорабатываются возможности налаживания ее совместного производства на турецких предприятиях», сообщает сайт Кремля.

Президенты сошлись во мнении, что противоэпидемические меры позволят добиться улучшения обстановки и возобновить связи в туристической сфере, пишет bfm.ru.

Между тем Россия и Турция обсуждают вопрос возобновления авиасообщения. Регулярные и чартерные рейсы могут восстановить уже этим летом, пишет «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля.

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