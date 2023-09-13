13 сентября
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Политика

Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный

Ким Чен Ын приехал в Россию 12 сентября на бронепоезде.

Ким Чен Ын в России, 2019 год.
Ким Чен Ын в России, 2019 год.
kremlin.ru

Владимир Путин проведет встречу с главой КНДР 13 сентября на космодроме Восточный.

О чем конкретно будут разговаривать политики, пока неизвестно. Дмитрий Песков сообщал, что сначала переговоры пройдут у делегаций стран.

Северокорейский лидер выразил благодарность Путину за приглашение посетить Россию, "несмотря на занятость", сообщил ТАСС.

«Интерфакс» пишет, что Путин и Ким осмотрят несколько объектов космодрома, а потом проведут переговоры.

Ранее мы писали, что известно о бронепоезде, на котором приехал Ким Чен Ын.

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