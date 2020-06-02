Путин и Трамп обсудили по телефону коронавирус, нефть и саммит G7

Главы государств обменялись мнениями о принимаемых мерах в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19. В частности, Путин поблагодарил президента США за поставку аппаратов ИВЛ в Россию.
В ходе переговоров Дональд Трамп также рассказал Путину о своей идее проведения саммита G7. Кроме этого, лидеры стран президенты обсудили нефтяной рынок и влияние сделки ОПЕК+ на его стабилизацию.
Путин и Трамп отметили важность диалога в сфере стратегической стабильности и условились продолжить контакты на разных уровнях.