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Политика

Путин и Трамп обсудили по телефону коронавирус, нефть и саммит G7

Глава РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает сайт Кремля.

Владимир Путин и Дональд Трамп.
Владимир Путин и Дональд Трамп.
kremlin.ru

Главы государств обменялись мнениями о принимаемых мерах в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19. В частности, Путин поблагодарил президента США за поставку аппаратов ИВЛ в Россию.

В ходе переговоров Дональд Трамп также рассказал Путину о своей идее проведения саммита G7. Кроме этого, лидеры стран президенты обсудили нефтяной рынок и влияние сделки ОПЕК+ на его стабилизацию.

Путин и Трамп отметили важность диалога в сфере стратегической стабильности и условились продолжить контакты на разных уровнях.

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