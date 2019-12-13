Путин и Зеленский после переговоров обменялись репликами о газе в стихах

«А у нас в квартире газ, а у вас… И у вас есть, и будет», — сказал Владимир Путин о перспективах заключения нового контракта на транзит и поставку газа в Украину. «А у нас газопровод. И в этом баланс», — ответил ему Владимир Зеленский, сообщило РИА «Новости».

Путин процитировал известное стихотворение Сергея Михалкова еще в понедельник, 9 декабря, сразу после встречи в «нормандском формате» — в ней участвовали Россия, Германия, Украина и Франция. Тогда же состоялась первая встреча Зеленского и Путина. Она продлилась более часта, президенты также переговорили тет-а-тет.

После переговоров Путин напомнил о российском предложении поставлять газ на Украину напрямую — это снизит цену для потребителя на 25%.

Владимир Зеленский , президент Украины. president.gov.ua

Зеленский ответил Путину репликой о газопроводе 13 декабря. Он также выразил уверенность в продлении контракта на транзит газа из России в ЕС по территории Украины после 1 января 2020 года. Он напомнил, что Киев настаивает на подписании контракта на десять лет.

«Я думаю, что мы сойдёмся на нормальном (сроке контракта), переговоры будут продолжаться. Я почему-то уверен, что мы подпишем договор о транзите», — заявил Зеленский.

Он добавил, что этот контракт будет основываться исключительно на экономических интересах, а не политике.

Оригинальное стихотворение Сергея Михалкова звучит так: «А у нас в квартире газ! А у вас? — А у нас водопровод! Вот!»