Путин исчез перед фотографированием на саммите в Германии

Путин на некоторое время пропал из поля зрения мировых лидеров.
На кадрах видно, как Макрон и Меркель замечают, что российский лидер отсутствует, когда участники конференции готовятся к предусмотренной протоколом фотосъемке, пишет News.ru.
Лидеры государств переглядываются друг с другом, после чего Ангела Меркель обращается к генсеку ООН Антониу Гутерришу с вопросом, где находится российский президент.
В итоге Путин появился на церемонии через несколько минут, пишет ura.ru.
Международная конференция по Ливии состоялась в Берлине 19 января.