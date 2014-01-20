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Политика

Путин исчез перед фотографированием на саммите в Германии

Главы Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон попали в замешательство, когда не увидели российского президента на церемонии фотографирования на международной конференции по Ливии в Берлине.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Путин на некоторое время пропал из поля зрения мировых лидеров.

На кадрах видно, как Макрон и Меркель замечают, что российский лидер отсутствует, когда участники конференции готовятся к предусмотренной протоколом фотосъемке, пишет News.ru.

Лидеры государств переглядываются друг с другом, после чего Ангела Меркель обращается к генсеку ООН Антониу Гутерришу с вопросом, где находится российский президент.

В итоге Путин появился на церемонии через несколько минут, пишет ura.ru.

Международная конференция по Ливии состоялась в Берлине 19 января.

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