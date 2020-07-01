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Политика

Путин проголосует по поправкам в Конституцию очно. Мишустин тоже

Президент России Владимир Путин планирует принять участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ — он лично придет на избирательный участок, пишут РИА Новости.

Церемония вступления Владимира Путина в должность президента РФ, 2012 год.
Церемония вступления Владимира Путина в должность президента РФ, 2012 год.
kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проголосует по поправкам на избирательном участке. «Он будет голосовать так, чтобы не подвергать риску свое здоровье и здоровье окружающих», — уточнил Песков.

Премьер-министр также примет участие в голосовании по поправкам. «Михаил Мишустин проголосует на одном из избирательных участков Москвы», — сообщили в пресс-службе правительства.

Владимир Путин и раньше принимал участие в голосованиях разного уровня. Традиционно он делал это на одном избирательном участке — участке номер 2151 в Российской академии наук. Сюда президент приезжал во время выборов в Мосгордуму в 2019 году, во время муниципальных выборов в 2017 году и выборов в Госдуму в 2016 году. Здесь же он голосовал и в ходе всех президентских выборов, начиная с 2000 года.

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