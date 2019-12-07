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Политика

Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык

На встрече с представителями бизнеса ФРГ Владимир Путин перешел на немецкий язык, когда у одного из участников возникли проблемы с переводом, сообщает «Российская газета».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Во время вступительного слова президента России, один из участников переговоров уронил наушники и возникли сложности с переводом.

Путин это заметил и спросил по-немецки: «У вас нет?», — говоря о наушниках. После этого президент пошутил: «Ладно, потом… Ничего интересного я не расскажу», — сказал он, продолжая речь по-немецкм. После этого российский лидер продолжил вступительное слово на русском языке.

Во время встречи Путин назвал долгосрочное сотрудничество с бизнесменами из Германии стратегическим интересом Москвы. По его словам, российские предприниматели также стараются поддерживать такие связи, пишут «Известия»

Президент России отметил, что инвестиции компаний ФРГ в экономику России превышают $20 млрд, а встречные российские составляют около $10 млрд. Почти 5 тыс. компаний в России работают с участием капитала из Германии, совокупный оборот таких фирм оценивается в $50 млрд.

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