Путин на встрече со СМИ говорил об отключении интернета

«В последнее время у всех на слуху законопроект об устойчивом Рунете, и в связи с этим очень интересно ваше мнение: действительно ли существует такая угроза, как говорят его авторы, отключения России от мирового интернета? Потому что по факту это будет первый в истории прецедент подобного рода», — задали представители СМИ вопрос президенту.
Владимир Путин,
президент РФ:
Вы знаете, я же не могу за наших партнеров говорить, что у них там на уме. Я думаю, что это им самим нанесет колоссальный ущерб, урон. Я уже не говорю экономически, но и политически. Но не только. И с точки зрения интересов их спецслужб. Они же там сидят, это же их изобретение. И все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают оборонную информацию.
А так не будут. Я думаю, что они сто раз подумают, прежде чем это сделать. Но теоретически все возможно. Поэтому мы, конечно, должны создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят. Это совершенно очевидно. И технологически, конечно, это же можно сделать.
Глава государства заявил, что «надо развивать себя, надо вкладывать сюда деньги, не жалеть, иметь в виду, что это одно из ключевых направлений развития в мире — вообще, и для нашей страны».
Владимир Путин,
президент России:
Мы же не собираемся сами себя отключать — не собираемся. Но если они додумаются до этого, повторяю, ущерб для них будет очень большой, если не сказать колоссальный. По всем направлениям, и по линии спецслужб, и по линии экономики, и политики. Но надо иметь в виду, что теоретически это возможно, и быть к этому готовыми, готовиться, во всяком случае. Ну и вообще, чем больше суверенитета у нас, в том числе в цифровой сфере, тем лучше. А это очень важная сфера.