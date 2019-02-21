Путин на встрече со СМИ говорил об отключении интернета

«В последнее время у всех на слуху законопроект об устойчивом Рунете, и в связи с этим очень интересно ваше мнение: действительно ли существует такая угроза, как говорят его авторы, отключения России от мирового интернета? Потому что по факту это будет первый в истории прецедент подобного рода», — задали представители СМИ вопрос президенту.

Владимир Путин,

президент РФ:

Вы знаете, я же не могу за наших партнеров говорить, что у них там на уме. Я думаю, что это им самим нанесет колоссальный ущерб, урон. Я уже не говорю экономически, но и политически. Но не только. И с точки зрения интересов их спецслужб. Они же там сидят, это же их изобретение. И все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают оборонную информацию. А так не будут. Я думаю, что они сто раз подумают, прежде чем это сделать. Но теоретически все возможно. Поэтому мы, конечно, должны создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят. Это совершенно очевидно. И технологически, конечно, это же можно сделать.

Глава государства заявил, что «надо развивать себя, надо вкладывать сюда деньги, не жалеть, иметь в виду, что это одно из ключевых направлений развития в мире — вообще, и для нашей страны».

Владимир Путин,

президент России: