Путин набрал в свой аппарат экс-министров старого кабмина

Экс-главы Минэкономразвития и Минкульта Максим Орешкин и Владимир Мединский тоже получили должности в аппарате.
«Назначить Козака Дмитрия Николаевича заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации», — говорится в документе.
Максим Орешкин и Владимир Мединский стали помощниками Владимира Путина.
Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Ранее Орешкина и Мединского не оказалось в составе нового правительства, которое возглавил бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, пишет ura.ru. Министерство экономического развитие возглавил бывший губернатор Пермского края Максим Решетников, а главой Министерства культуры стала Ольга Любимова, ранее руководившая департаментом кино.