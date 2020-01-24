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Политика

Путин набрал в свой аппарат экс-министров старого кабмина

Бывший вице-премьер РФ Дмитрий Козак назначен на должность заместителя руководителя администрации президента (АП) РФ Владимира Путина.

Владимир Путин, закон, указ.
Владимир Путин, закон, указ.
kremlin.ru

Экс-главы Минэкономразвития и Минкульта Максим Орешкин и Владимир Мединский тоже получили должности в аппарате.

«Назначить Козака Дмитрия Николаевича заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации», — говорится в документе.

Максим Орешкин и Владимир Мединский стали помощниками Владимира Путина.

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Ранее Орешкина и Мединского не оказалось в составе нового правительства, которое возглавил бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, пишет ura.ru. Министерство экономического развитие возглавил бывший губернатор Пермского края Максим Решетников, а главой Министерства культуры стала Ольга Любимова, ранее руководившая департаментом кино.

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