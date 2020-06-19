Путин написал статью для американского журнала. Где ее почитать

Владимир Путин опубликовал статью, посвященную истории Второй мировой войны, в журнале National Interest. Она называется «Настоящие уроки 75-летней годовщины Второй мировой войны», и представляет из себя рассуждение о предпосылках войны, действиях разных стран на ее первом этапе и пакте Молотова-Риббентропа, пишет «Медуза».