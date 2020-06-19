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Политика

Путин написал статью для американского журнала. Где ее почитать

Владимир Путин опубликовал статью, посвященную истории Второй мировой войны, в журнале National Interest. Она называется «Настоящие уроки 75-летней годовщины Второй мировой войны», и представляет из себя рассуждение о предпосылках войны, действиях разных стран на ее первом этапе и пакте Молотова-Риббентропа, пишет «Медуза».

Владимир Путин в Сочи на концерте по случаю Дня знаний.
Владимир Путин в Сочи на концерте по случаю Дня знаний.
www.kremlin.ru

В своей статье глава РФ призвал сохранить и улучшить поствоенную систему международных отношений. Также Путин высказал мнение о присоединении балтийских стран к СССР по пакту Молотова-Риббентропа: президент считает, что оно осуществлялось с согласия властей этих стран и «соответствовало международному и государственному праву того времени».

О своем намерении написать статью о Второй мировой войне Владимир Путин рассказывал в 2019 году. 14 июня в Кремле сообщили, что статья закончена. 19 июня версию статьи на русском языке опубликовали на сайте Кремля.

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