Путин направил поздравительную телеграмму Байдену

В телеграмме Путин пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность, что Россия и США могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир.

Путин отметил — с учетом этого российско-американское сотрудничество, основанное на принципах равноправия и взаимного уважения, отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества.

«Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами», — подчеркнул российский лидер.

Избранный президент Джо Байден и избранный вице-президент Камала Харрис получили необходимое большинство голосов в Коллегии выборщиков накануне. Для победы им было необходимо заручиться поддержкой 270 из 538 выборщиков.

Выборы

Выборы в США прошли 3 ноября. После оглашения предварительных результатов Дональд Трамп начал оспаривать итоги выборов, пишет Ъ. Джо Байден заявил о своей победе 7 ноября, после этого его поздравили главы более 50 зарубежных государств. Инаугурация президента США должна состояться 20 января.