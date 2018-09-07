Путин назначил бывшего главу «Роскосмоса» своим полпредом в ПФО

С января 2015 года по май 2018 года Комаров занимал пост гендиректора государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

В начале июля Игорь Комаров был назначен заместителем министра науки и высшего образования, пишет bfm.ru.

Пост полпреда президента в ПФО занимал Михаил Бабич, который в августе был назначен послом России в Белоруссии.

Цитата о «кладовщице»

Ранее сообщалось, что кладовщица стала «крайней» в провале испытаний ракет «Протон». После огневых испытаний выявили брак и отозвали 71 двигатель РД-0210/0211 и РД-0213/0214. Двигатель для тяжелых ракет «Протон» оказался спаян не тем припоем.

На тот момент глава «Роскосмоса» Игорь Комаров признал, что на предприятии не было должным образом налажено взаимодействие производства и складского хозяйства.

Когда начали вести проверку, то выяснилось, что вся проблема в том, что кладовщица не вовремя заболела.

«У кладовщицы была серьезная травма, она ушла на долгое время на больничный и на этот период не было элементарной преемственности в работе кладовщиков», — отметил Комаров.

Он подчеркнул, что эта «смешная история» из-за отсутствия взаимодействия производства и складского хозяйства в итоге «привела к достаточно серьезным последствиям».