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8 июля
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Политика

Путин назначил Евкурова замминистра обороны

Бывшего главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова назначили заместителем министра обороны. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, пишут «Известия».

Юнус-Бек Евкуров.
Юнус-Бек Евкуров.
kremlin.ru

В документе, который опубликовали на портале правовой информации, говорится, что указ вступает в силу со дня подписания.

Напомним, Евкуров, возглавлявший Ингушетию с 2008 года, сложил полномочия в конце июня. Тогда Путин поблагодарил Евкурова за проделанную работу. Глава государства сообщил, что, несмотря на то что в республике остается много проблем, в последнее время Ингушетия демонстрирует позитивную динамику выше среднероссийской в таких сферах, как строительство и промышленное производство.

Врио главы Ингушетии стал Махмуд-али Калиматов.

Кто такой Юнус-Бек Евкуров

Евкуров — боевой офицер, служит в Вооруженных силах с 1982 года. Участвовал в войне на Северном Кавказе, однако наибольшую известность получил как командир российских десантников, которые в 1999 году в ходе знаменитого марш-броска заняли аэродром Слатина близ Приштины (Косово) раньше солдат НАТО.

За это он получил звание Героя России. Кроме того, награжден орденами Александра Невского (2013), «За военные заслуги» (2009), Красной Звезды и Мужества, двумя медалями «За отвагу», орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2018), отмечают РИА Новости.

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