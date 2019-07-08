Путин назначил Евкурова замминистра обороны

В документе, который опубликовали на портале правовой информации, говорится, что указ вступает в силу со дня подписания.

Напомним, Евкуров, возглавлявший Ингушетию с 2008 года, сложил полномочия в конце июня. Тогда Путин поблагодарил Евкурова за проделанную работу. Глава государства сообщил, что, несмотря на то что в республике остается много проблем, в последнее время Ингушетия демонстрирует позитивную динамику выше среднероссийской в таких сферах, как строительство и промышленное производство.

Врио главы Ингушетии стал Махмуд-али Калиматов.

Кто такой Юнус-Бек Евкуров

Евкуров — боевой офицер, служит в Вооруженных силах с 1982 года. Участвовал в войне на Северном Кавказе, однако наибольшую известность получил как командир российских десантников, которые в 1999 году в ходе знаменитого марш-броска заняли аэродром Слатина близ Приштины (Косово) раньше солдат НАТО.

За это он получил звание Героя России. Кроме того, награжден орденами Александра Невского (2013), «За военные заслуги» (2009), Красной Звезды и Мужества, двумя медалями «За отвагу», орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2018), отмечают РИА Новости.