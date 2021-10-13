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Политика

Путин назначил полпреда в Сибирском федеральном округе

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Серышева полномочным представителем главы государства в Сибирском федеральном округе (СФО).

Владимир Путин, закон, указ.
Владимир Путин, закон, указ.
kremlin.ru

Ранее Серышев занимал пост помощника президента.

Пост полномочного представителя президента в СФО был вакантным полгода. Он освободился 9 апреля, когда занимавший его Сергей Меняйло был назначен временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии, пишет «Коммерсантъ».

О полпреде

Анатолию Серышеву 56 лет. С 1990 года он служил на различных должностях в управлении ФСБ России по Иркутской области, с 2010 года был первым заместителем начальника управления ФСБ по Республике Карелия.

В 2011 году господин Серышев возглавил управление ФСБ по Карелии.

В 2016—2018 годах он являлся заместителем главы ФТС.

С 2018 года Анатолий Серышев занимал должность помощника президента и отвечал за согласование кадровых назначений на руководящие должности силовых структур (кроме Минобороны). В сфере его ответственности находились также награждения и присвоение званий.

Награжден медалью «За отличие в воинской службе» II степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Анатолий Серышев женат, у него две дочери. За 2020 год задекларировал доход в размере около 13,2 млн руб., его супруга — около 7,1 млн руб.

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