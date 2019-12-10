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10 декабря
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Политика

Путин назвал теракт в Беслане своей личной болью на всю жизнь

Владимир Путин на заседании Совета по правам человека заявил, что трагедия в Беслане стала его личной болью на всю жизнь. Президент пообещал рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке нуждающихся, пишет РИА «Новости».

Прямая линия с Владимиром Путиным. 16 апреля 2015 года.
Прямая линия с Владимиром Путиным. 16 апреля 2015 года.
kremlin.ru

На заседании СПЧ был поднят вопрос об отсутствии психологической помощи людям, пережившим трагедию в Беслане.

«Вы упомянули про Беслан, я пометил, обязательно тоже позанимаюсь. Это такая боль и моя личная, и всей страны. На всю жизнь, — сказал Путин, — Поэтому если люди нуждаются в дополнительной поддержке, это нужно будет сделать. Посмотрим обязательно».

Школа № 1 в Беслане была захвачена террористами 1 сентября 2004 года. Общее количество заложников составило 1116 человек. Жертвами теракта стали 334 человека, 186 из которых — дети. Ранения получили 810 человек. 3 сентября 2004 года состоялся штурм захваченной боевиками школы.

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