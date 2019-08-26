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26 августа
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Политика

Путин недоволен медленным ростом доходов россиян

Президент страны Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам заявил, что доходы россиян растут слишком медленно и это «не может нас не беспокоить».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Глава государства особо подчеркнул, что рост зарплат почти никак не отражается на доходах населения. И это не смотря на то, что растет промышленное производство (за семь месяцев — на 2,6%), а инфляция сейчас, наоборот, снижается и составляет примерно 4,5% в годовом выражении.

«Хотел бы услышать ваше мнение по поводу того, какие конкретные шаги вы предлагаете предпринять для повышения доходов граждан и в целом, как я уже сказал, придания более устойчивой динамики роста самой экономике», — обратился президент к министрам. Пока стенограмма ответов министров на сайте kremlin.ru не опубликована.

Как пишет газета «Известия», президент также недоволен числом россиян, имеющих доходы ниже прожиточного минимума. По данным Росстата — около 20 млн человек.

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