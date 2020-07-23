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Политика

Путин объявил благодарность главному «цифровому» чиновнику Алтайского края

Министр цифрового развития Алтайского края Евгений Зрюмов удостоился благодарности президента России Владимира Путин. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Евгений Зрюмов.
Евгений Зрюмов.
Анна Зайкова

Благодарность глава государства распорядился объявить за «большой вклад в реализацию проекта по переходу на цифровое телевещание».

Евгения Зрюмова назначили на должность министра цифрового развития и связи Алтайского края в 2018 году. До этого он работал в АлтГТУ., был проректором.

Переход Алтайского края на цифровое ТВ

3 июня 2019 года в Алтайском крае прекратили трансляцию федеральных телеканалов в аналоговом формате. Регион перешел на цифровое эфирное телевизионное вещание.

Жителям Алтайского края стали доступны бесплатно 20 телеканалов в цифровом качестве.

По данным профильного министерства, не охваченных сетью эфирного ЦТВ или находящихся в зоне неуверенного приема сигнала остается 248 населенных пункта.

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