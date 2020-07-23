Путин объявил благодарность главному «цифровому» чиновнику Алтайского края

Благодарность глава государства распорядился объявить за «большой вклад в реализацию проекта по переходу на цифровое телевещание».

Евгения Зрюмова назначили на должность министра цифрового развития и связи Алтайского края в 2018 году. До этого он работал в АлтГТУ., был проректором.

Переход Алтайского края на цифровое ТВ

3 июня 2019 года в Алтайском крае прекратили трансляцию федеральных телеканалов в аналоговом формате. Регион перешел на цифровое эфирное телевизионное вещание.

Жителям Алтайского края стали доступны бесплатно 20 телеканалов в цифровом качестве.

По данным профильного министерства, не охваченных сетью эфирного ЦТВ или находящихся в зоне неуверенного приема сигнала остается 248 населенных пункта.