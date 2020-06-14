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Политика

Путин объявил выход России из пандемии с минимальными потерями

Президент Владимир Путин заявил, что Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями, сообщают «Известия».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«Мы говорим о том, что при определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями», — сказал глава государства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

13 июня вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уже 49 регионов страны снимают ограничительные меры, 43 находятся на первом этапе выхода из режима самоизоляции.

По данным портала стопкоронавирус.рф, на сегодняшний день в России коронавирусом болеют 528 964 человек, умерли — 6 948.

В Алтайском крае 2795 заболевших, скончались 40 человек.

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