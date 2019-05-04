Путин обсудил с Трампом «сфабрикованный российский скандал»

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп более часа проговорили по телефону 3 мая. Трамп в своем Twitter оценил разговор как «очень хороший» и «очень продуктивный», пишет РБК .

«Как я всегда говорил, задолго до того, как началась охота на ведьм, наладить хорошие отношения с Россией, Китаем и всеми — это хорошо, а не плохо», — заявил президент США.

По словам Трампа, стороны обсудили вопросы торговли, Венесуэлу, Украину, КНДР, контроль ядерного вооружения «и даже сфабрикованный российский скандал».

В Белом доме сообщили, что одной из тем разговора был доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование возможного вмешательства России в американские выборы в 2016 году. Кроме того, обсуждалась ситуация вокруг Венесуэлы и Северной Кореи.

Как отметила пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе американской стороны. Там добавили, что Путин и Трамп также поговорили о ситуации на Украине, где недавно прошли выборы президента, но не упомянули, обсуждался ли в ходе беседы доклад Мюллера.

В Кремле заявили, что беседа носила «деловой и конструктивный характер», и положительно оценили ее итоги.

До этого Путин и Трамп общались на форуме G20 в Буэнос-Айресе в конце 2018 года, разговор продлился около 15 минут.