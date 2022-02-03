Путин освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде

Одним указом Путин назначил Наталью Поклонскую заместителем главы Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества), а другим — освободил ее от должности посла в Кабо-Верде, пишет Газета.Ru.

«В Россотрудничестве и на этой должности я буду стараться выполнять достойно свои обязанности во благо нашей Родины и во благо людей. Конечно же, я буду стараться делать все, что от меня зависит, чтобы укреплять наши позиции и выполнять свои обязанности достойно», — сказала Поклонская.

Информация о том, что ее должны назначить на эту должность, просочилась в СМИ еще в конце января. Но в Кремле эти слухи комментировать не стали. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что назначения не анонсируются и не обсуждаются с журналистами.

Сама Поклонская же заявляла, что не будет раньше времени комментировать вопрос о новой должности.