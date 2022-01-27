Путин отказался от участия в Мюнхенской конференции по безопасности в очном формате

Песков заявил, что российский лидер отказался от участия в конференции в этом году.
Представитель Кремля ответил отрицательно на вопрос, указано ли в графике президента это мероприятие.
«Нет», — сказал пресс-секретарь российского лидера.
Мюнхенская конференция по безопасности впервые за два года пройдет в очном формате, указывает Lenta.ru. Она запланирована на 18−20 февраля.
Ранее в США напомнили о предупреждении Путина, которое он сделал на Мюнхенской конференции в 2007 году. Тогда президент России заявил, что Москва требует предоставить гарантии безопасности от США и стран-членов НАТО.