Путин отказался от участия в Мюнхенской конференции по безопасности в очном формате

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина об участии в Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 году, сообщает РИА Новости .

Песков заявил, что российский лидер отказался от участия в конференции в этом году.

Представитель Кремля ответил отрицательно на вопрос, указано ли в графике президента это мероприятие.

«Нет», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Мюнхенская конференция по безопасности впервые за два года пройдет в очном формате, указывает Lenta.ru. Она запланирована на 18−20 февраля.

Ранее в США напомнили о предупреждении Путина, которое он сделал на Мюнхенской конференции в 2007 году. Тогда президент России заявил, что Москва требует предоставить гарантии безопасности от США и стран-членов НАТО.