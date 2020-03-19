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Политика

Путин откровенно рассказал о простых россиянах и «царстве»

Президент РФ Владимир Путин сказал, что мнения обычных россиян и их настроения являются для него самым достоверным источником информации.

Владимир Путин и россияне.
Владимир Путин и россияне.
kremlin.ru

По словам главы государства, словам, «рядовой гражданин» всегда говорит то, что думает.

«У меня это ощущение не притупилось, не забылось, и для меня это очень важно на самом деле. И я верю: люди очень искренние, понимающие и откровенные», — сказал российский лидер в интервью ТАСС.

Путин подчеркнул — крайне важно обращать внимание на каждого человека, так как из проблемы одного «прорисовывается проблема миллионов».

Ранее президент выразил несогласие с теми, кто называет его царем. Президент, в отличие от царя, каждый день работает, а не просто отдает приказы, сказал в интервью ТАСС Владимир Путин. Кроме того, Путин заявил, что «ему даже в голову не приходило», что он будет заниматься руководством страной в течение такого долгого времени.

«Я вообще не думал, что я здесь окажусь. Мне в голову не приходило и прийти не могло никак», — сказал президент.

Он отметил, что чувствует ответственность за то, что происходит и будет происходить в стране.

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