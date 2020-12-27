Путин отменил свою ежегодную встречу с бизнесменами

«В этом году встреча уже не состоится, но это не значит, что диалога с бизнесом нет. Наоборот, идет постоянный диалог у президента и напрямую с представителями крупного бизнеса, то есть главными работодателями, идет также посредством организаций бизнеса — РСПП, ТПП и так далее», — подчеркнул Песков.
Также представитель Кремля добавил, что с проблемами экономического сектора также работает правительство, и все решения «принимаются с учетом мнения бизнеса».
В прошлом году на встречу к президенту приехали более 60 бизнесменов, руководителей государственных и частных компаний, банков и общественных организаций, отмечает РБК.