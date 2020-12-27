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Политика

Путин отменил свою ежегодную встречу с бизнесменами

В этом году Владимир Путин решил отменить свою традиционную встречу с представителями бизнеса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА «Новости».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«В этом году встреча уже не состоится, но это не значит, что диалога с бизнесом нет. Наоборот, идет постоянный диалог у президента и напрямую с представителями крупного бизнеса, то есть главными работодателями, идет также посредством организаций бизнеса — РСПП, ТПП и так далее», — подчеркнул Песков.

Также представитель Кремля добавил, что с проблемами экономического сектора также работает правительство, и все решения «принимаются с учетом мнения бизнеса».

В прошлом году на встречу к президенту приехали более 60 бизнесменов, руководителей государственных и частных компаний, банков и общественных организаций, отмечает РБК.

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