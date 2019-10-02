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Политика

Путин отправил в отставку главного следователя новосибирской полиции

Уволен замначальника ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Неупокоев.

Полиция.
Полиция.
pixabay.com

Служебная проверка показала, что сотрудники одного из отделов полиции исказили данные о 82 уголовных делах, пишет Тайга.инфо.

Начальник главного следственного управления областного главка МВД Неупокоев 1 октября освобожден от должности, говорится в указе президента РФ Владимира Путина. Правда, документ до сих пор не опубликован на портале правовой информации, но копию разместил телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».

В начале сентября в Новосибирск прилетела комиссия отдела собственной безопасности Министерства внутренних дел России, пишет Сиб.фм. Проверка проходила в отношении заместителя начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Андрея Неупокоева и его подчиненных.

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