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Политика

Путин отправил в отставку оскандалившегося главу Чувашии

Президент Владимир Путин снял с должности главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, сообщают РИА Новости. Ранее в сети появилось видео, на котором он вынудил прыгать сотрудника МЧС за ключами от новых служебных машин.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев.
Глава Чувашии Михаил Игнатьев.
glava.cap.ru

ВРИО республики назначен депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Николаев. Путин уже провел с ним рабочую встречу.

Комментировать действия бывшего главы Николаев отказался: «По-моему, за последние дни уже было много сказано, и даже пересказывать не хочется», — сказал он журналистам.

Накануне Михаила Игнатьева исключили из «Единой России» по решению президиума генсовета партии за нарушение этических норм.

Несмотря на то, что МЧС Чувашии назвали инцидент «дружеской шуткой», глава министерства Евгений Зиничев счел поведение Игнатьева недопустимым.

Сам Игнатьев назвал видео «происками конкурентов».

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