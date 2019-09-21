Путин оценил вклад уроженца Алтайского края Михаила Калашникова в обороноспособность страны

Форум посвящен 100-летию со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова.
Напомним: он родился 10 ноября 1919 года в селе Курья Алтайского края. В 1930 году его семья была сослана в Томскую область. Михаил Тимофеевич на фронте воевал танкистом, но из-за ранения и контузии оказался в госпитале, где уже начал проектировать созданные им впоследствии виды стрелкового оружия — пистолет-пулемет и автомат.
Владимир Путин,
президент России:
Мы всегда будем чтить память этого легендарного конструктора, народного самородка, настоящего патриота Отечества. Созданное им вооружение и в будущем, ещё многие десятилетия будет надёжно служить России, нашим солдатам и офицерам, а отечественная блестящая школа стрелкового оружия, в которую он вложил свои силы да и всю жизнь, сохранит лидирующие позиции в мире и прирастёт новыми, молодыми талантами.
Путин также подчеркнул, что заложенные Калашниковым традции позволяют сегодня России иметь сегодня мощный оборонно-промышленный комплекс. В него входят 1300 оборонных предприятий, где трудятся около 2 млн инженеров, конструкторов, технологов и представителей других профессий.
Президент подчеркнул, что гособоронзаказ в 2018 году выполнен на 98%. При этом перед предприятиями поставлена задача увеличивать вдолю выпуска гражданской продукции. Пока она составляет лишь 21%.
Владимир Путин,
президент России:
Примеров конкурентоспособной, имеющей устойчивый спрос продукции становится всё больше. В Ижевске, например, группа компаний «Калашников» производит медицинскую технику, гражданские суда, электромобили и электромотоциклы. В концерне создан арктический беспилотник, разработана экипировка «Нанук», незаменимая в суровых условиях Арктики. Так же, как ижевцы, занимать новые ниши, смелее выходить на внутренний да и на внешний рынок должны все организации ОПК.