Путин оценил вклад уроженца Алтайского края Михаила Калашникова в обороноспособность страны

Президент России Владимир Путин 19 сентября выступил в Ижевске на Всероссийском форуме оружейников. Открывая заседания, он заявил о том, что созданное «народным самородком» Михаилом Калашниковым стрелковое оружие еще долгие годы будет защищать рубежи страны.

Форум посвящен 100-летию со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова.

Михаил Калашников на Алтае. Олег Богданов

Напомним: он родился 10 ноября 1919 года в селе Курья Алтайского края. В 1930 году его семья была сослана в Томскую область. Михаил Тимофеевич на фронте воевал танкистом, но из-за ранения и контузии оказался в госпитале, где уже начал проектировать созданные им впоследствии виды стрелкового оружия — пистолет-пулемет и автомат.

Владимир Путин,

президент России:

Мы всегда будем чтить память этого легендарного конструктора, народного самородка, настоящего патриота Отечества. Созданное им вооружение и в будущем, ещё многие десятилетия будет надёжно служить России, нашим солдатам и офицерам, а отечественная блестящая школа стрелкового оружия, в которую он вложил свои силы да и всю жизнь, сохранит лидирующие позиции в мире и прирастёт новыми, молодыми талантами.

Путин также подчеркнул, что заложенные Калашниковым традции позволяют сегодня России иметь сегодня мощный оборонно-промышленный комплекс. В него входят 1300 оборонных предприятий, где трудятся около 2 млн инженеров, конструкторов, технологов и представителей других профессий.

Президент подчеркнул, что гособоронзаказ в 2018 году выполнен на 98%. При этом перед предприятиями поставлена задача увеличивать вдолю выпуска гражданской продукции. Пока она составляет лишь 21%.

Владимир Путин,

президент России: