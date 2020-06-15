Путин ответил на критику коммунистов по поправкам к Конституции

И в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» глава государства прокомментировал недавние заявления лидера КПРФ Геннадия Зюганова, пишет РБК.
В новом варианте конституции часть «очень существенных» полномочий президента переходит парламенту, отметил российский лидер.
В частности, парламент будет принимать окончательное решение по назначению председателя правительства и министров.
«Что касается укрепления олигархического правления и усиления власти президента, тем более диктатуры. Наоборот, президент отдает от себя очень существенную часть полномочий», — подчеркнул глава государства.
Ранее КПРФ приняла решение о голосовании против поправок в конституцию, пишет bfm.ru. Лидер партии Геннадий Зюганов заявил, что предложенный к утверждению новый вариант конституции «усиливает президентский диктат», напоминает агентство.
«Яблочники» отказались голосовать по поправкам в Конституцию.