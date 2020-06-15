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Политика

Путин ответил на критику коммунистов по поправкам к Конституции

Президент РФ Владимир Путин отверг критику поправок в конституцию.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

И в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» глава государства прокомментировал недавние заявления лидера КПРФ Геннадия Зюганова, пишет РБК.

В новом варианте конституции часть «очень существенных» полномочий президента переходит парламенту, отметил российский лидер.

В частности, парламент будет принимать окончательное решение по назначению председателя правительства и министров.

«Что касается укрепления олигархического правления и усиления власти президента, тем более диктатуры. Наоборот, президент отдает от себя очень существенную часть полномочий», — подчеркнул глава государства.

Ранее КПРФ приняла решение о голосовании против поправок в конституцию, пишет bfm.ru. Лидер партии Геннадий Зюганов заявил, что предложенный к утверждению новый вариант конституции «усиливает президентский диктат», напоминает агентство.

«Яблочники» отказались голосовать по поправкам в Конституцию.

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