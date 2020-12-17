Путин ответил на вопрос о «берлинском пациенте» Навальном

По словам российского лидера, он не понимает, кому нужно травить этого «берлинского пациента».

«Жена его ко мне обратилась, я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию», — заявил Путин.

Он отметил если бы кто-то действительно хотел отравить, то «довел бы это дело до конца», цитирует главу государства bfm.ru.

Ранее оппозиционер и блогер Алексей Навальный заявил о причастности к его отравлению российских властей, а также сообщил о слежке за ним сотрудников ФСБ.

Что произошло

Политику стало плохо при перелете из Томска в Москву в конце августа. Его госпитализировали в клинику Омска, а затем перевезли в клинику в Берлине. Немецкие врачи заявили, что нашли следы отравляющего вещества в анализах Навального.

Российские медики утверждали, что никаких следов подозрительных веществ они не обнаружили.