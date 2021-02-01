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Политика

Путин пытался докричаться до здравого смысла политиков, заявил Песков

Выступление президента РФ Владимира Путина на «давосской неделе» было «попыткой докричаться до здравого смысла политиков», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Владимир Путин и Дмитрий Песков.
Владимир Путин и Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Песков сказал, что не может согласиться с мнением некоторых политологов, назвавших речь Путина предостережением насчет давления на Россию. В пример он привел Мюнхенскую речь президента, которую «восприняли в штыки и как некое выступление, исполненное конфронтации».

«И в этот раз тоже никакой конфронтации и никакого предостережения. Это просто именно попытка докричаться до здравого смысла политиков», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

По мнению Пескова, в выступлении на «давосской неделе» Путин очень четко и стройно обозначил все проблемы, с которыми миру предстоит сталкиваться.

«До сих пор с таким анализом не выступал ни один мировой лидер», — подчеркнул пресс-секретарь Путина.

27 января в ходе онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент России предупредил о конце цивилизации, если произойдет глобальный конфликт, пишет Lenta.ru. Он указал, что ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо — есть также вероятность столкнуться со срывом и борьбой всех против всех.

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