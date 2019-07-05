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Политика

Путин подарил Папе Римскому диск с фильмом «Грех»

Во время визита в Италию президент РФ Владимир Путин встретился с Папой Римским в библиотеке папского дворца в Ватикане. Беседа завершилась спустя час после ее начала, сообщает «Интерфакс».

Владимир Путин в Ватикане у Папы Римского.
Владимир Путин в Ватикане у Папы Римского.
kremlin.ru

Продолжительность беседы определена протоколом встреч понтифика с иностранными гостями. В финале встречи с понтификом состоялась церемония обмена подарками.

Папа Франциск подарил Путину гравюру с видом на Площадь Святого Петра XVIII века, в российский президент в свою очередь преподнес понтифику икону с апостолами Петром и Павлом, а также диск с фильмом Андрея Кончаловского «Грех» о Микеланджело, пишет polit.ru.

Затем Путин и сопровождающие его члены российской делегации побеседовали с госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином.

Кончаловский о подарке

Режиссер Андрей Кончаловский прокомментировал подарок президента РФ Владимира Путина для Папы Римского Франциска, сообщает РИА Новости.

Он был приятно удивлен тем, что Путин подарил Папе Римскому диск с его фильмом «Грех».

«Меня попросили приготовить пару копий, это было уже давно», — добавил Кончаловский.

И подчеркнул, что не знал о том, что Путин собирается подарить Папе Римскому его фильм, пишет Газета.Ru.

Путин встретился с папой римским Франциском уже в третий раз, ранее понтифик принимал президента РФ в Ватикане в ноябре 2013 года и в июне 2015 года.

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