Путин поддержал идею запрета на использование термина "инфоцыгане" в СМИ

Специалист в области этнографии и истории цыган Надежда Деметер выдвинула идею о запрете термина "инфоцыгане", пишет РБК.

Она предложила законодательно запретить использование в медийной сфере словосочетания, которые указывают на национальную принадлежность и имеют негативный оттенок.

По ее мнению, слово "инфоцыгане" вызывает "цыганофобию". Владимир Путин согласился в ней. Также он отметил, что в блогосфере ограничить использование термина будет сложно.

"А вот в отношении государственных средств массовой информации — это точно совершенно нужно сделать, и обязательно учтем все, что вы сказали", — подытожил президент.

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