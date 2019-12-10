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Политика

Путин поделился впечатлениями от первой встречи с Зеленским

Владимир Путин заявил, что остался доволен встречей с Владимиром Зеленским, пишет РИА «Новости». Первые переговоры лидеров двух стран прошли в «нормандском формате» в Елисейском дворце в Париже. Президенты прежде еще не встречались, только несколько раз общались по телефону.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«Хорошо, доволен», — сказал Путин журналистам, проходя мимо пресс-центра и отвечая на вопрос об итогах переговоров с Зеленским.

В свою очередь, представители президента Украины также заявили, что переговоры прошли «очень успешно».

Как передает издание, встреча Путина с Зеленским в Елисейском дворце длилась 15 минут. Перед этим прошли двусторонние переговоры в расширенном составе.

Стороны обсудили в том числе и газовый вопрос. На встрече присутствовал директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, который также назвал переговоры конструктивными. По его словам, Москва и Киев договорились продолжать переговоры.

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