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Политика

Путин подписал указ о назначении нового главы МЧС

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Куренкова главой МЧС России.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«В соответствии с пунктом „д“ статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить генерал-майора Куренкова Александра Вячеславовича министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, освободив его от занимаемой должности. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Ранее кандидатуру Куренкова поддержал Совет Федерации, пишет ТАСС.

В своей речи перед парламентом Куренков заявил, что МЧС будет наращивать работу спасателей в Донбассе и увеличит объемы гуманитарной помощи, поддержал ужесточение ответственности за возникновение природных пожаров, пообещал улучшить социальное положение сотрудников министерства.

Что известно о новом главе МЧС

Александр Куренков с 1999 по 2002 годы работал на различных должностях в ФСБ России.

С 2002 по 2021 годы служил в ФСО. В 2021—2022 годы занимал должность помощника, затем заместителя директора Росгвардии.

Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года в Норильске.

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