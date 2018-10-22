Путин подписал указ о санкциях против Украины

Это стало ответом на «противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».
Сообщается, что Россия отменит специальные экономические меры, если Украина прекратит действие своих санкций в отношении россиян и российских компаний.
Правительству поручено разработать меры и определить перечень попадающих под них лиц.
Напомним, что отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и начала противостояния в Донбассе. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины в участии в конфликте на юго-востоке страны, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР.