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Путин подписал указ о санкциях против Украины

Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Киева в отношении россиян, сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Это стало ответом на «противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

Сообщается, что Россия отменит специальные экономические меры, если Украина прекратит действие своих санкций в отношении россиян и российских компаний.

Правительству поручено разработать меры и определить перечень попадающих под них лиц.

Напомним, что отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и начала противостояния в Донбассе. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины в участии в конфликте на юго-востоке страны, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР.

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