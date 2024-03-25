Путин подписал закон об освобождении от уголовного наказания за участие в СВО. Кого он коснется

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий механизм освобождения от уголовной ответственности участников специальной военной операции. Соответствующие изменения внесут в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в ряд других законодательных актов. Altapress.ru расскажет подробности о новом правовом механизме.

На кого распространяется

Этот правовой механизм распространяется на подозреваемых и обвиняемых в правонарушениях небольшой и средней тяжести, а также осужденных.

Законодательная инициатива дает возможность заключить контракт тем, кто находится под следствием, судом или в отношении кого уже вынесен приговор.

Кому нельзя заключать контракт

Возможность заключить контракт не предоставят тем, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Также по статьям о терроризме, госизмене, шпионаже и ряду других тяжких и особо тяжких преступлений.

Условия погашения судимости

Освобождение от ответственности и погашение судимости возможно, если контрактник получит госнаграду. Также это может быть связано с увольнением со службы по отдельным основаниям.

Фигуранты резонансных дел

В Кремле заявили, что фигурантов даже резонансных уголовных дел могут освободить от отбывания наказания, если те поучаствуют в СВО.

Практика помилования заключенных, участвующих в спецоперации, не имеет исключений по признаку повышенного общественного внимания к уголовному делу.

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