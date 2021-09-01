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Политика

Путин поговорил со школьниками о нулевом результате США в Афганистане

20-летнее присутствие США в Афганистане обернулось нулевым, если не отрицательным результатом, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече со школьниками в центре «Океан» во Владивостоке, сообщает «Интерфакс».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«Двадцать лет американские войска присутствовали на этой территории и двадцать лет пытались, можно сказать об этом, никого не обижая, цивилизовывать людей, которые живут там, внедрять свои нормы и стандарты жизни в самом широком смысле этого слова, в том числе и политической организации общества», — напомнил он.

И продолжил о результате военного присутствия американских военных: «Результат — одни трагедии, одни потери и для тех, кто это делал — для США, и тем более для тех людей, которые живут на территории Афганистана. Результат нулевой, если не сказать, что в минус все пошло».

«Ситуация должна созреть, а если кто-то хочет, чтобы она зрела быстрее, качественнее, надо помогать людям», — сказал президент.

При этом он заметил, что «помогать нужно цивилизованным способом, аккуратно и не спеша».

Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил об опасности проникновения в РФ талибов (движение «Талибан» запрещено в России). Президент отметил, что нельзя допустить, чтобы под видом беженцев в Россию проникли боевики из Афганистана.

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