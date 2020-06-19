Путин показал журналистам свою «секретную» комнату

Президент не проводит в этом помещении публичные встречи. Исключение Путин сделал во время интервью «Россия. Кремль. Путин», кадры которого были показаны в четверг в программе «Вести».
Во время съемок глава государства предложил осмотреть комнату, но предупредил, что «там не готовил ничего, поэтому там… рабочая атмосфера».
Как сообщает издание, интерьер в помещении выполнен в светлых тонах, а на стене висит портрет императора Петра I. Рядом с рабочим столом стоят поделки и рисунки — подарки от детей.