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Политика

Путин показал журналистам свою «секретную» комнату

Глава РФ Владимир Путин рассказал, что за дверью его кабинета в первом корпусе Кремля есть еще столовая и место отдыха. Свою «секретную» комнату он показал журналистам, сообщает телеканал «Россия 1».

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, 2019 год.
Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, 2019 год.
http://kremlin.ru/

Президент не проводит в этом помещении публичные встречи. Исключение Путин сделал во время интервью «Россия. Кремль. Путин», кадры которого были показаны в четверг в программе «Вести».

Во время съемок глава государства предложил осмотреть комнату, но предупредил, что «там не готовил ничего, поэтому там… рабочая атмосфера».

Как сообщает издание, интерьер в помещении выполнен в светлых тонах, а на стене висит портрет императора Петра I. Рядом с рабочим столом стоят поделки и рисунки — подарки от детей.

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