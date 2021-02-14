Путин пообещал не бросать Донбасс

Фрагменты с этого мероприятия показал телеканал «Россия 24».

«Вы понимаете, конечно, у меня перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, на Донбассе. Но на наших с вами… плечах огромная ответственность за Россию в целом. И прежде чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага. Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что», — подчеркнул Путин.