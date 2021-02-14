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Политика

Путин пообещал не бросать Донбасс

Президент Владимир Путин пообещал, что Россия не бросит Донбасс несмотря ни на что. Об этом глава государства заявил на закрытой встрече с редакторами российских СМИ, которая состоялась еще 10 февраля, пишет «Коммерсант».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
пресс-служба Кремля

Фрагменты с этого мероприятия показал телеканал «Россия 24».

«Вы понимаете, конечно, у меня перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, на Донбассе. Но на наших с вами… плечах огромная ответственность за Россию в целом. И прежде чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага. Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что», — подчеркнул Путин.

При этом не известно, в каком контексте говорил глава государства и на какой вопрос он отвечал.

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